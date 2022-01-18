Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımıyla karşılaşacak.
Marcel Cerdan Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Fransız ekibini Ankara'da 73-65 yenen Türk Telekom, grupta 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
Marcel Cerdan Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Fransız ekibini Ankara'da 73-65 yenen Türk Telekom, grupta 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.