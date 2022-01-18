Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımıyla karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında
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18 Ocak 2022 17:14
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımıyla karşılaşacak.

Marcel Cerdan Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Fransız ekibini Ankara'da 73-65 yenen Türk Telekom, grupta 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

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