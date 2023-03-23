Türk Telekom İngiliz rakibini mağlup etti

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu 17. hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda İngiliz ekibi London Lions'u 89-84 yendi.
Cooper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-19 önde bitiren Türk Telekom, soyunma odasına da 44-38 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 70-62 önde tamamlayan Türk Telekom, son ana kadar çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.
İki takımın da son 16 turuna kalmayı önceden garantilediği grupta Türk Telekom 12. galibiyetini alarak yeniden ikinci sıraya yükseldi.
London Lions ise 10. yenilgisini yaşadığı grupta 7. sırada kaldı.
Kupada normal sezonun son hafta maçları 28-29 Mart'ta oynanacak.
Cooper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-19 önde bitiren Türk Telekom, soyunma odasına da 44-38 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 70-62 önde tamamlayan Türk Telekom, son ana kadar çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.
İki takımın da son 16 turuna kalmayı önceden garantilediği grupta Türk Telekom 12. galibiyetini alarak yeniden ikinci sıraya yükseldi.
London Lions ise 10. yenilgisini yaşadığı grupta 7. sırada kaldı.
Kupada normal sezonun son hafta maçları 28-29 Mart'ta oynanacak.
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