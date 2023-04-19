Türk Telekom, Avrupa'da yarı finale yükseldi

Basketbol 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek yarı finale yükseldi.



YARI FİNALDE RAKİP BELLİ OLDU



Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Ukrayna'nın Prometey takımıyla eşleşti.



Prometey, çeyrek finalde Yunan ekibi Promitheas'ı 80-57'lik skorla eledi. Başkent ekibi, tek maçlı eleme sistemine göre yapılacak yarı final maçını gelecek hafta içi deplasmanda oynayacak. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Prometey, maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynuyor.



Maça hem boyalı alandan hem de dış şutlardan bulduğu isabetlerle başlayan Ratiopharm Ulm, 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-12. Çeyreğin 8. dakikasında 14 sayılık (8-22) üstünlük kuran Alman ekibine Türk Telekom, 6-0'la karşılık verdi. Ratiopharm Ulm, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.



Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Türk Telekom faul sıkıntısına erken girdi. Serbest atışlardan sayılar bulan Ratiopharm Ulm, Dos Santos'un da dış şutlardan bulduğu basketlerle 17. dakikayı 35-26 üstün geçti. Moladan 8-0'lık seriyle dönen Türk Telekom, farkı 19. dakikada 1'e kadar indirdi: 34-35. Alman ekibi soyunma odasına 37-34 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe konuk takım iyi başladı. Caboclo'nun skorer oyunuyla farkı 26. dakikada 12'ye (43-55) çıkaran Ratiopharm Ulm, final periyoduna 57-50 üstünlükle girdi.



Son çeyrekte hücumda temposunu artıran Türk Telekom, Bouteille'in sayılarıyla 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 60-63. Türk Telekom, Grant'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 64-63. Sert savunmasıyla adeta rakibine potayı göstermeyen Türk Telekom, son bölümde farkı açtı ve sahadan 86-76 galibiyetle ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.



Salon: Ankara



Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Adar Peer (İsrail)



Türk Telekom: Grant 20, Rıdvan Öncel, Bouteille 18, Jones 20, Eric, Boran Güler 2, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 12, Erkan Yılmaz 2, Sestina 12



Ratiopharm Ulm: Dos Santos 21, Klepeisz, Paul 9, Christen 2, Caboclo 20, Herkenhoff 4, Nunez 16, Hawley, Jallow 2, Zugic 2



1. Periyot: 14-22



Devre: 34-37



3. Periyot: 50-57



Beş faulle çıkan: 29.32 Erkan Yılmaz, 39.40 Taylor (Türk Telekom), 39.47 Nunez (Ratiopharm Ulm)



