Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda MBH'ye konuk

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası 8'li final turunda 27 Kasım Çarşamba günü MBH takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda MBH'ye konuk
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26 Kasım 2024 12:21
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, 27 Kasım Çarşamba gübü deplasmanda Macaristan'ın MBH takımıyla karşı karşıya gelecek.

Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Türk Hava Yolları, 8'li final turu ilk maçından iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

Rövanş mücadelesi, 10 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

 
 
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