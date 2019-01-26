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Türk hakemler Lizbon'da eğitime katılacaklar

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Süper Lig hakemi Barış Şimşek, Portekiz'de düznelenecek UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Kaynak: DHA
Türk hakemler Lizbon'da eğitime katılacaklar
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26 Ocak 2019 13:14
FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Süper Lig hakemi Barış Şimşek, 28-30 Ocak tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın Elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in VAR Hakemi olarak katılacağı kursta hakemlere çeşitli eğitimler verilecek ve yeni Yo-yo atletik testi uygulanacak.

Ayrıca, FIFA Kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ve FIFA Kokartlı Kadın hakem Cansu Tiryaki, FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağırıldığı ve Portekiz'in Lizbon şehrinde 27-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.

Hakemler bazı eğitimlerden geçecek ve Yo-yo atletik testine tabi tutulacak.

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