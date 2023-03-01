Türk futbolu şimdi Omuz Omuza

TFF bugün sadece Türkiye değil, dünya futbol camiasını bir araya getirecek.



Bugün BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. Etkinlik, saat 20:00'de canlı olarak yayınlanmaya başlayacak ve gece 01.00'e kadar devam edecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ortaklığı ile dev bir rakama ulaşılması hedefleniyor. A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5, ortak şekilde canlı yayında olacak.



PEP-KLOPP VE NİCELERİ



Kampanyada yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren herkesin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Kulüp başkanları, futbolcular ve teknik direktörler de destek verecek.



Türkiye haricinde dünya futbolunun en önemli isimleri de organizasyona katılacak. Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Klopp, efsane çalıştırıcı Arsene Wenger, unutulmaz futbolcular Kaka ve Guti, bu isimlerden sadece birkaçı...



Aynı zamanda daha birçok yıldız ismin de bugünkü kampanyaya bağlanması bekleniyor.



