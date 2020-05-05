Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. TFF, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek. 19 Mart'ta Koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) durumu yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.
MAÇLAR OYNANIRSA RİSK ORTAMI OLUŞACAK MI?
TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekânlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenmişti. Bu takvimin uygunluğu ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar ise Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.
ÖNE ÇIKAN KONULAR...
1- Daha önce Kulüpler Birliği ile yapılan toplantıda ligler için 12 Haziran tarihi verilmişti. Bu tarih yüksek ihtimalle hayata geçecek. Diğer bir plan ise 5 Haziran... Haziranın sonu zayıf ihtimal.
2- Liglerle ilgili en belirsiz konu maçlar normal programa (ev sahibi-deplasman) göre mi oynanacak yoksa bir merkezde mi? Deplasmanlı ligde virüs kapma riskinin daha yüksek olduğu konuşulmuştu. Bu yüzden tek şehir olarak İstanbul'u isteyen kulüpler var. Hem stat sorunu olmadığı hem de konaklama açısından uygun olduğu için... Bu konu bugün netlik kazanacak.
3- Kalan 8 hafta bir şehirde oynanırsa Süper Lig takımları, konaklama bedellerini TFF'nin ödemesini istiyor.
4- TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin Koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı. Can, "Ligin birincileri tescil edilsin, 2-9 arasındaki takımlar tek maç üzerinden play-off oynasın. Bu sezon düşme kalksın. Tümünün oynanması durumunda bu 300'den fazla karşılaşma demek. Bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk" diye konuştu.
5- "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk bölümünün yayınlanmasının ardından kulüpler ve futbolseverler, "Bunu uygulamak imkânsız. Bu futbol oynanmasın protokolü harhalde" yorumlarını yapmıştı. Bugünkü toplantıda protokol tekrar gözden geçirilecek.
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MAÇLAR OYNANIRSA RİSK ORTAMI OLUŞACAK MI?
TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekânlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenmişti. Bu takvimin uygunluğu ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar ise Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.
ÖNE ÇIKAN KONULAR...
1- Daha önce Kulüpler Birliği ile yapılan toplantıda ligler için 12 Haziran tarihi verilmişti. Bu tarih yüksek ihtimalle hayata geçecek. Diğer bir plan ise 5 Haziran... Haziranın sonu zayıf ihtimal.
2- Liglerle ilgili en belirsiz konu maçlar normal programa (ev sahibi-deplasman) göre mi oynanacak yoksa bir merkezde mi? Deplasmanlı ligde virüs kapma riskinin daha yüksek olduğu konuşulmuştu. Bu yüzden tek şehir olarak İstanbul'u isteyen kulüpler var. Hem stat sorunu olmadığı hem de konaklama açısından uygun olduğu için... Bu konu bugün netlik kazanacak.
3- Kalan 8 hafta bir şehirde oynanırsa Süper Lig takımları, konaklama bedellerini TFF'nin ödemesini istiyor.
4- TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin Koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı. Can, "Ligin birincileri tescil edilsin, 2-9 arasındaki takımlar tek maç üzerinden play-off oynasın. Bu sezon düşme kalksın. Tümünün oynanması durumunda bu 300'den fazla karşılaşma demek. Bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk" diye konuştu.
5- "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk bölümünün yayınlanmasının ardından kulüpler ve futbolseverler, "Bunu uygulamak imkânsız. Bu futbol oynanmasın protokolü harhalde" yorumlarını yapmıştı. Bugünkü toplantıda protokol tekrar gözden geçirilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın