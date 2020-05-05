MAÇLAR OYNANIRSA RİSK ORTAMI OLUŞACAK MI?

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. TFF, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek. 19 Mart'ta Koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) durumu yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekânlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenmişti. Bu takvimin uygunluğu ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar ise Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.1- Daha önce Kulüpler Birliği ile yapılanDiğer bir plan ise 5 Haziran... Haziranın sonu zayıf ihtimal.2-. Hem stat sorunu olmadığı hem de konaklama açısından uygun olduğu için... Bu konu bugün netlik kazanacak.3-4- TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin Koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı. Can, "Ligin birincileri tescil edilsin, 2-9 arasındaki takımlar tek maç üzerinden play-off oynasın. Bu sezon düşme kalksın. Tümünün oynanması durumunda bu 300'den fazla karşılaşma demek. Bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk" diye konuştu.5- "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk bölümünün yayınlanmasının ardından kulüpler ve futbolseverler, "Bunu uygulamak imkânsız. Bu futbol oynanmasın protokolü harhalde" yorumlarını yapmıştı. Bugünkü toplantıda protokol tekrar gözden geçirilecek.