Türk basketbolunda haftanın maç programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 26. hafta müsabakalarıyla devam edecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



24 Şubat Cumartesi:



14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)



14.00 Emlak Konut-Bursa Uludağ Basketbol (Başakşehir)



15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)



15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kepez Turgut Özal)



17.30 Nesibe Aydın-Botaş (TOBB ETÜ)



25 Şubat Pazar:



14.00 Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (BJK Emlakjet)



16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)



Türkiye Basketbol Ligi



Bugün:



18.00 Kapaklıspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)



24 Şubat Cumartesi:



13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Esenler Erokspor (Iğdır Kazım Karabekir)



14.45 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)



16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Edip Buran)



18.15 Çayırova Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Çayırova)



25 Şubat Pazar:



15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)



26 Şubat Pazartesi:



18.00 Sigortam Net-Gaziantep Basketbol (BJK Emlakjet)



27 Şubat Salı:



17.30 Konyaspor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)



19.00 Pizza Lazza Haremspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Mustafa Özel)



Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde milli maçlar nedeniyle karşılaşma oynanmayacak.



