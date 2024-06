Türk atletizmi Avrupa Şampiyonası'na umutlu gidiyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İtalya'da 7-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan Türkiye'ye madalyalarla dönmek istediklerini söyledi.



Çintimar, başkent Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Organizasyona 44 sporcuyla katılacaklarını belirten Çintimar, şampiyonaya oldukça sıkı bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti.



Avrupa Şampiyonası'nda 1950 yılında Ruhi Sarıalp ile ilk madalyanın kazanıldığını anımsatan Çintimar, ondan sonra yaklaşık 52 yıl derece elde edilemediğini dile getirdi.



Şampiyonada ikinci madalyanın 2002'de geldiğini vurgulayan Çintimar, "Şampiyona tarihinde 2014 yılına kadar 10 madalya kazanılmış. Bu 10 madalyanın içinde 2 altın var. 2014'ten günümüze gelecek olursak; 6 altın, 11 gümüş, 6 da bronz madalyayla bu süreci geçmişiz. Şu anda Cumhuriyet tarihinde almış olduğumuz madalya sayısını, son 10 yılda iki katından fazla artırmışız. Bu bizim için önemli ve büyük bir başarı." diye konuştu.



Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yine başarılı olmak istediklerini vurgulayan Başkan Çintimar, şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla ülkemize dönmeyi arzu ediyoruz. Kazanılacak bu madalyalar dün olduğu gibi bugün de çocuklarımızın verdiği emeğin karşılığıdır. Son 5 yıldır, kendi dönemim de dahil olmak üzere, devşirme sporcuyla alakalı tamamen kapılarımızı kapattık. Kendi yetiştirdiğimiz genç sporcularımızla, şu an çok ciddi bir kadroyla Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Ben inanıyorum ki buradan da yine olimpiyat öncesi başarılarla döneceğiz. Oradan sonra da hedef 25 kotayla olimpiyata gidebilmek. Bunu da inşallah sağlamak için gücümüz var.



- "Yurt içi ve yurt dışındaki kamplarımız devam ediyor"



Fatih Çintimar, daha iyi gelişebilmeleri için sporcularını yurt dışı kamplara ginderdiklerini belirtti.



"Yurt içi ve yurt dışındaki kamplarımız devam ediyor" diyen Çintimar, "Özellikle olimpiyata katılma ihtimali olan sporcularımızın tamamına bunu sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz. Şu an bile dünyanın çeşitli ülkelerinde hem kampta hem de yarışmada sporcularımız var. Çünkü artık ranking (sıralama) sistemi olduğu için her hafta bir yerde yarış kovalamak zorundasınız. Ekip olarak ciddi şekilde çalışıyoruz. Birçok sporcumuz yurt dışından direkt Avrupa Şampiyonası için Roma'ya gelecekler. Orada yarışacaklar. Ondan sonra da olimpiyat için tekrar hangi ülkede kamp yapmaları gerekiyorsa oraya göndereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Çintimar, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile diğer ilgililere teşekkür etti.









