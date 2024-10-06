Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde kazanan İsmail Balaban

İsmail Balaban, Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde kazanan İsmail Balaban
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 21:46
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde, İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Turgutlu Belediyesi tarafından Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirilen organizasyona, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Finalde Serhat Gökmen'i yenerek birinci olan İsmail Balaban, kupa ve madalyasını Belediye Başkanı Çetin Akın'dan aldı.

Organizasyonu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve diğer ilgililer de takip etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery