Tuğba Yıldırım, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Bilek güreşine babasıyla mutfak masasında antrenmanlar yaparak başlayan 17 yaşındaki milli sporcu Tuğba Yıldırım, Romanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.



Eskişehir'de yaşayan ve bilek güreşi sporuna ilgisinin olduğunu fark eden ailesinin desteğiyle evinde antrenmanlar yapan Yıldırım, okul sıralarında arkadaşlarının bileğini büktükten sonra Türkiye elemelerini geçerek milli sporcu olmaya hak kazandı.



Yunanistan'da 2019'da yapılan Avrupa Yıldızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Yıldırım, geçen sene ikinci olup kaçırdığı dünya şampiyonluğu unvanını bu sene elde etmek istiyor.



Hazırlıklarını antrenörüyle yoğun şekilde sürdüren milli sporcu, Romanya'da 24 Kasım-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın gençler kategorisinde milli formayla bu hedefine ulaşmak için çabalayacak.



Yıldırım: "Şimdi babam benim için kolay bir rakip"



Tuğba Yıldırım, AA muhabirine, azmin ve mücadelenin sonunda başarının muhakkak geldiğine inandığını söyledi.



Avrupa şampiyonluğundan sonra şimdi de dünya şampiyonluğuna ulaşmak istediğini belirten Yıldırım, "Ülkemizin bayrağını taşımak, onun için mücadele etmek çok farklı bir duygu. En son milli okçu Mete Gazoz'un başarısı bende daha fazla hırs yaptı. Kendimi onun sayesinde daha fazla motive ettim." dedi.



Bu sporda ilk rakibinin babası olduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Başlarda babam bu sporu yapabileceğime inanmamıştı. Evde mutfak masasında babamı yenebilmek için çok çalıştım. Şimdi babam benim için kolay bir rakip. Kendimi geliştirdikçe bu sporu daha çok sevdim. Okul elemelerini geçtim, Türkiye elemelerini geçtim ve milli sporcu oldum. Hayata bakış açım değişti. Öğrenmenin, gelişmenin ne denli önemli olduğunu anladım. Avrupa şampiyonu olduktan sonra da tek hedefim dünya şampiyonu olmaktı. 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda geçtiğimiz yıl ikinci oldum fakat bu bana yetmedi. Bu yıl birincilikle ülkeme dönmek istiyorum. Beni yetiştiren milli takım antrenörüm Şener Arslan'a çok teşekkür ediyorum."



Antrenör Arslan: "Mükemmel bir sporcu"



Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda görev yapan milli takım antrenörü Şener Arslan, Tuğba Yıldırım'ın azmini takdir ettiğini belirtti.



Onunla yollarının iki yıl önce kesiştiğini aktaran Arslan, "Mükemmel bir sporcu. Zaten öyle olmasa bu başarıyı elde edemezdi. Amacımız burada sporla iyi insan yetiştirebilmek. Milli sporcumuzun ailesine de çok teşekkür ediyorum, böyle bir çocuk yetiştirdikleri için. Aralıksız çalışıyoruz. İnşallah bu yıl dünya şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



