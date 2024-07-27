Tuğba Şenoğlu İvegin transfer oldu

Türk Hava Yolları, milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuğba Şenoğlu İvegin transfer oldu
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27 Temmuz 2024 13:42
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, milli oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Tuğba Şenoğlu İvegin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuğba, Sultanlar Ligi'nde geçen sezon Kuzeyboru takımının formasını giydi.

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