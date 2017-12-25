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TT Stadı'na akın ettiler; işte o rakam...

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin başlamasıyla birlikte havaya giren taraftarlar, Göztepe karşılaşmasına akın etti.

TT Stadı'na akın ettiler; işte o rakam...
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25 Aralık 2017 08:57
Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin başlamasıyla birlikte havaya giren taraftarlar, Göztepe karşılaşmasına akın etti.

Biletleri tüketen Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin yanı sıra kombine sahiplerinin de çok büyük bir bölümü tribündeki yerlerini aldı.

Soğuk havaya rağmen zorlu karşılaşmayı tam 46 bin 374 biletli taraftar takip ederken, özellikle ikinci yarıda atılan gollerle birlikte büyük coşku yaşandı.

Maç başlamadan hemen önce Terim'in sahaya ayak bastığı ilk dakikalarda ise hep bir ağızdan "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı. Maç sonunda tecrübeli hocaya benzer ilgi artarak devam etti.



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Galatasaray, Göztepe maçını farklı kazanırken, kulübede hararetli konuşmalar da yaşandı. Yaklaşık 70 dakika oyuna girmek için ısınan ancak değişimde kullanılmayan Eren ile Fatih Terim arasındaki diyaloglar fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. (Sabah)

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Galatasaray - Göztepe

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