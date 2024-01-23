Trezeguet şov yaptı Mısır gruptan çıktı

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Mısır, Yeşil Burun ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trezeguet şov yaptı Mısır gruptan çıktı
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23 Ocak 2024 01:10
Afrika Uluslar Kupası B Grubu son hafta maçında Mısır ile Yeşil Burun 2-2 berabere kaldı.

Mısır'ın gollerini 50. dakikada Trezeguet ve 90+3'te Mostafa Muhammed, Yeşil Burun'un gollerini 45+1. dakikada Gilson Tavares ve 90+9'da Bryan Silva Teixeira kaydetti.

Bu beraberlikle birlikte Yeşil Burun grubu ilk sırada tamamlarken, Mısır da ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıktılar.

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