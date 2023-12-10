Trezeguet: "Önemli olan takımdı"

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Gaziantep FK karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trezeguet: 'Önemli olan takımdı'
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10 Aralık 2023 21:32
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçında 2 gol atan Trezeguet, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Trezeguet, "3 puana hamdolsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bu performansımızı umarım devam ettiririz." dedi.

Mısırlı futbolcu, sözlerine, "Kimin gol attığı çok önemli değil. Önemli olan kişiler değil, takımdı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Maça giderken de o hissiyatı veriyordu takım. Çok iyi performans gösterdik." şeklinde devam etti.

Trezeguet son olarak, "Devre arasında doktorumuzla konuştuğumda bana gol atacaksın demişti. Gol atınca sevincimi onunla paylaştım." ifadelerini kullandı.

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