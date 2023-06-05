Trezeguet, Nenad Bjelica ile bir başka!

Süper Lig'de son 3 maçında 13 gol atıp, 9 puan toplayan Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet'nin performansı dikkat çekiyor. Sezon başında Nwakaeme'nin ayrılmasıyla takıma katılan ve büyük beklentilerle gelen Mısırlı yıldız istenen çıkışı yapamamıştı.
Fakat Nenad Bjelica'nın gelişiyle beraber son haftalarda olumlu bir grafik çizen tecrübeli kanat oyuncusu, galibiyetlere de doğrudan etki etti. Son 5 lig maçında 4 gol atıp, 3 asist yapan 28 yaşındaki yıldız, takımının bu sürede aldığı farklı galibiyetlerde önemli rol oynadı. 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna girip penaltıdan golünü atan Trezeguet, daha sonra 4-1 kazanılan Karagümrük mücadelesinde 2 gol kaydetti, 1 asist yaptı.
Yine 4-2 kazanılan Giresunspor deplasmanında 1 asist yapan başarılı oyuncu, önceki gün 5-1'lik Alanyaspor galibiyetinde 1 gol, 1 asistle sahanın yıldızı oldu. Trezeguet son maçlardaki performansıyla gelecek sezon için de tribünlere umut aşıladı. Mahmoud Trezeguet, 2022-23 sezonunda Trabzonspor formasıyla 41 resmi maçta 13 gol attı, 10 asist yaptı, 3 bin 77 dakika oynadı.
LİG TARİHİNDE İLK
Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde ilk kez üç maç üst üste 4 ve daha fazla gol attı. Son 3 maçında rakip filelere tam 13 gol gönderen Trabzonspor, farklı galibiyetler elde etti. Karagümrük'ü 4-1, Giresunspor'u 4-2 ve Alanyaspor'u 5-1 yenerek dikkat çeken Karadeniz ekibi, tarihinde de önemli bir ilke imza atmış oldu. Benzer şekilde teknik direktör Nenad Bjelica, Hans-Peter Brigel'in 2001-02 sezonundaki başarısını tekrar etti, Süper Lig'de görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazandı.
HAMSİK'TEN DUYGUSAL VEDA
Alanyaspor'u 5-1 yenerek sezonun son iç saha maçını kazanan Trabzonspor'da Marek Hamsik'in vedası öne çıktı. Futbol kariyerine nokta koyacak Hamsik, bordo-mavili formaya da veda etti. Slovak yıldız sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Büyük veda... Bu harika 2 yıl için çok teşekkürler. Trabzonspor'da forma giymek benim için çok özeldi. Şampiyonlar olarak bu kulübe ve harika şehre unutulmaz anlar yaşattık. Trabzonspor'u çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
SON DURAK İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'de 38. haftada yarın akşam Başakşehir deplasmanında sezona nokta koyacak Trabzonspor'da hazırlıklar hız kesmeden başladı. Nenad Bjelica idaresindeki antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle start aldı. Alanyaspor karşısında forma giyen isimler yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncu antrenman programını uyguladı.
Fakat Nenad Bjelica'nın gelişiyle beraber son haftalarda olumlu bir grafik çizen tecrübeli kanat oyuncusu, galibiyetlere de doğrudan etki etti. Son 5 lig maçında 4 gol atıp, 3 asist yapan 28 yaşındaki yıldız, takımının bu sürede aldığı farklı galibiyetlerde önemli rol oynadı. 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna girip penaltıdan golünü atan Trezeguet, daha sonra 4-1 kazanılan Karagümrük mücadelesinde 2 gol kaydetti, 1 asist yaptı.
Yine 4-2 kazanılan Giresunspor deplasmanında 1 asist yapan başarılı oyuncu, önceki gün 5-1'lik Alanyaspor galibiyetinde 1 gol, 1 asistle sahanın yıldızı oldu. Trezeguet son maçlardaki performansıyla gelecek sezon için de tribünlere umut aşıladı. Mahmoud Trezeguet, 2022-23 sezonunda Trabzonspor formasıyla 41 resmi maçta 13 gol attı, 10 asist yaptı, 3 bin 77 dakika oynadı.
LİG TARİHİNDE İLK
Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde ilk kez üç maç üst üste 4 ve daha fazla gol attı. Son 3 maçında rakip filelere tam 13 gol gönderen Trabzonspor, farklı galibiyetler elde etti. Karagümrük'ü 4-1, Giresunspor'u 4-2 ve Alanyaspor'u 5-1 yenerek dikkat çeken Karadeniz ekibi, tarihinde de önemli bir ilke imza atmış oldu. Benzer şekilde teknik direktör Nenad Bjelica, Hans-Peter Brigel'in 2001-02 sezonundaki başarısını tekrar etti, Süper Lig'de görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazandı.
HAMSİK'TEN DUYGUSAL VEDA
Alanyaspor'u 5-1 yenerek sezonun son iç saha maçını kazanan Trabzonspor'da Marek Hamsik'in vedası öne çıktı. Futbol kariyerine nokta koyacak Hamsik, bordo-mavili formaya da veda etti. Slovak yıldız sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Büyük veda... Bu harika 2 yıl için çok teşekkürler. Trabzonspor'da forma giymek benim için çok özeldi. Şampiyonlar olarak bu kulübe ve harika şehre unutulmaz anlar yaşattık. Trabzonspor'u çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
SON DURAK İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'de 38. haftada yarın akşam Başakşehir deplasmanında sezona nokta koyacak Trabzonspor'da hazırlıklar hız kesmeden başladı. Nenad Bjelica idaresindeki antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle start aldı. Alanyaspor karşısında forma giyen isimler yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncu antrenman programını uyguladı.