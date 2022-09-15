Trezeguet: 'Elhamdülillah kazandık!'

Trabzonspor'un Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Trezeguet, mücadelenin ardından konuştu.



Trezeguet, "Baskı değildi hissettiğim, tek hedefim takıma yardımcı olmaktı. Gollerin geleceğini biliyorduk. Baskıda oynamayı seviyorum, bu benim oyunumu etkileyen bir şey değil. Tek istediğim takıma yardımcı olabilmek." dedi.



Mısırlı yıldız, "Galibiyete hamdolsun. Bizim için çok önemli bir maçtı. Harika bir oyuncu grubumuz var. İnşallah sezon boyunca devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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