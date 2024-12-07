Trent: "Futbolcu olma şansınız çok düşük!"

Liverpool'un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold, profesyonel futbolculuk hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trent: 'Futbolcu olma şansınız çok düşük!'
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07 Aralık 2024 16:54
Liverpool'un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold, profesyonel futbolculuk hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Profesyonel futbol dünyasında yer almanın çok zor olduğunu söyleyen Trent Alexander-Arnold, "Profesyonel futbolcu olma şansınız, piyangoyu tutturma şansınızdan daha düşük." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 17 resmi maça çıkan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek, bu maçlarda 4 asistlik performans gösterdi.

Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Trent'in ismi, Real Madrid ile anılıyor.


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