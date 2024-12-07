Trent: 'Futbolcu olma şansınız çok düşük!'

Liverpool'un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold, profesyonel futbolculuk hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.



Profesyonel futbol dünyasında yer almanın çok zor olduğunu söyleyen Trent Alexander-Arnold, " Profesyonel futbolcu olma şansınız, piyangoyu tutturma şansınızdan daha düşük." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Liverpool formasıyla 17 resmi maça çıkan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek, bu maçlarda 4 asistlik performans gösterdi.



Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Trent'in ismi, Real Madrid ile anılıyor.





