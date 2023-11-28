Trabzonsporlu Mendy cezalı duruma düştü!

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Sivasspor maçında sarı kart gören Batista Mendy, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Mendy cezalı duruma düştü!
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28 Kasım 2023 11:10
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'da maça sarı kart sınırında çıkan oyunculardan Batista Mendy'den kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında sarı kart gören Mendy, kart cezalısı durumuna düştü. Fransız futbolcu gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.



Mendy bu sezon bordo-mavili forma altında 8 resmi maçta forma giydi. Bordo-mavili oyuncu için Trabzonspor sezon başında Fransız ekibi Angers'a 4.4 milyon euro ödemişti. 

 
 

 

 

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