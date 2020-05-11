Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kanat pozisyonu için arayışlarını Almanya'ya yönlendirdi.Bordo-Mavililer, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Salomon Kalou'yu gündemine aldı.Fildişi Sahilli 34 yaşındaki futbolcuya menajeri kananıyla teklifini ileten Karadeniz ekibi, ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı.Piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan deneyimli kanat oyuncusu ile pazarlık yapacak olan kurmaylar uygun bir ücretle transferi gerçekleştirmek istiyor.Kalou; kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.