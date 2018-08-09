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Trabzonspor'dan golcü harekatı! 2 isim...

Trabzonspor, Okaka için kulübü Watford'a kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ile anlaşılamazsa Nwakaeme'ye imza attırılacak.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'dan golcü harekatı! 2 isim...
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09 Ağustos 2018 05:27
Trabzonspor forvet transferi için gaza bastı... Teknik direktör Ünal Karaman'ın istediği doğrultusunda Burak Yılmaz ve Rodallega'yı zorlayacak bir golcü arayan yönetim, adayları ikiye indirdi.

Bordo- Mavili yönetimin ilk hedefi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen Stefano Okaka.

OKAKA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Karadeniz ekibinin yöneticileri Okaka için kulübü Watford'a 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. 2021'e kadar Watford'la sözleşmesi olan Nijeryalı golcü için Bordo-Mavililer şartları zorlayacak

ANTHONY NWAKAEME HAZIR KITA

Trabzon, Okaka transferinden sonuç alaması halinde ise Hapoel Beer Sheva takımında oynayan Anthony Nwakaeme'ye imza attırmayı hedefliyor. Nwakaeme için kulübü 500 bin Euro bonservis istiyor.



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