Trabzonspor'dan golcü harekatı! 2 isim...

Trabzonspor forvet transferi için gaza bastı... Teknik direktör Ünal Karaman'ın istediği doğrultusunda Burak Yılmaz ve Rodallega'yı zorlayacak bir golcü arayan yönetim, adayları ikiye indirdi.
Bordo- Mavili yönetimin ilk hedefi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen Stefano Okaka.
OKAKA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Karadeniz ekibinin yöneticileri Okaka için kulübü Watford'a 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. 2021'e kadar Watford'la sözleşmesi olan Nijeryalı golcü için Bordo-Mavililer şartları zorlayacak
ANTHONY NWAKAEME HAZIR KITA
Trabzon, Okaka transferinden sonuç alaması halinde ise Hapoel Beer Sheva takımında oynayan Anthony Nwakaeme'ye imza attırmayı hedefliyor. Nwakaeme için kulübü 500 bin Euro bonservis istiyor.
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Bordo- Mavili yönetimin ilk hedefi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen Stefano Okaka.
OKAKA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Karadeniz ekibinin yöneticileri Okaka için kulübü Watford'a 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. 2021'e kadar Watford'la sözleşmesi olan Nijeryalı golcü için Bordo-Mavililer şartları zorlayacak
ANTHONY NWAKAEME HAZIR KITA
Trabzon, Okaka transferinden sonuç alaması halinde ise Hapoel Beer Sheva takımında oynayan Anthony Nwakaeme'ye imza attırmayı hedefliyor. Nwakaeme için kulübü 500 bin Euro bonservis istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın