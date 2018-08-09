Trabzonspor'dan golcü harekatı! 2 isim...

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forvet transferi için gaza bastı... Teknik direktör Ünal Karaman'ın istediği doğrultusunda Burak Yılmaz ve Rodallega'yı zorlayacak bir golcü arayan yönetim, adayları ikiye indirdi.Bordo- Mavili yönetimin ilk hedefi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen Stefano Okaka.Karadeniz ekibinin yöneticileri Okaka için kulübü Watford'a 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. 2021'e kadar Watford'la sözleşmesi olan Nijeryalı golcü için Bordo-Mavililer şartları zorlayacakTrabzon, Okaka transferinden sonuç alaması halinde ise Hapoel Beer Sheva takımında oynayan Anthony Nwakaeme'ye imza attırmayı hedefliyor. Nwakaeme için kulübü 500 bin Euro bonservis istiyor.