Trabzonspor'da Yusuf Sarı geri döndü

Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 28. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile tamamladı.
Süper Lig'in 24. Haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesindeki antrenmanda sakatlık yaşayan Yusuf Sarı tedaviye alınmıştı. Sarı, yapılan tedavi sonrasında bugün gerçekleştirilen antrenmanda çalışmalara başladı.
Süper Lig'in 24. Haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesindeki antrenmanda sakatlık yaşayan Yusuf Sarı tedaviye alınmıştı. Sarı, yapılan tedavi sonrasında bugün gerçekleştirilen antrenmanda çalışmalara başladı.