Trabzonspor'da Yusuf Sarı geri döndü

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Yusuf Sarı antrenmanlara başladı.

Haber; AA
Trabzonspor'da Yusuf Sarı geri döndü
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21 Haziran 2020 20:19
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 28. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile tamamladı.

Süper Lig'in 24. Haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesindeki antrenmanda sakatlık yaşayan Yusuf Sarı tedaviye alınmıştı. Sarı, yapılan tedavi sonrasında bugün gerçekleştirilen antrenmanda çalışmalara başladı.



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