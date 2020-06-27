Trabzonspor'da Pereira ve Ekuban, Galatasaray maçında yok

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında yer almayan Caleb Ekuban 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Öte yandan sarı kart gören Joao Pereira, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Pereira ve Ekuban, Galatasaray maçında yok
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27 Haziran 2020 22:25
Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da maç öncesinde Caleb Ekuban şoku yaşandı. Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Ganalı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: "2-3 HAFTA YOK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

JOAO PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Joao Pereira, Ankaragücü maçının 52. dakikasında sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.



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