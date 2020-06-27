Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da maç öncesinde Caleb Ekuban şoku yaşandı. Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Ganalı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR: "2-3 HAFTA YOK"
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
JOAO PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan Joao Pereira, Ankaragücü maçının 52. dakikasında sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
HÜSEYİN ÇİMŞİR: "2-3 HAFTA YOK"
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
JOAO PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan Joao Pereira, Ankaragücü maçının 52. dakikasında sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.