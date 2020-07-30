Trabzonspor'da Jose Sosa'dan ayrılık cevabı

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maç sonrasında konuştu.



Kupa kazanmalarının önemine değinen Arjantinli oyuncu, " Bizim için zor ve ilginç bir sezon oldu. Birçok takım için öyle oldu. Çok zor ve tarifi mümkün olmayan günler geçirdik. Taraftarlarımız çok mutlulardır, bu sezonki emeğimizin bir ödülü olması gerekiyordu. Bu kupa ile de ödülümüzü bir nebze de olsa aldık." dedi.



Önümüzdeki sezon Trabzonspor'daki geleceği ile ilgili ise Sosa, "Başkanla da bunu konuştuk, şu anda sadece kafamı dinlemeye ve tatile ihtiyacım var. Çok uzun ve zorlu bir sezon oldu. 3 yıl önce geldiğimde Beşiktaş ile şampiyon olarak gelmiştim ve yeni bir mücadeleydi. İlk yıl burada zorluk yaşadım, yaşlandığımı düşünenler olmuştu başaramayacağımı düşünenler olmuştu. Benim hayallerim vardı, bunları gerçekleştirmek için çalıştım. Şu an ihtiyacım olan şey kızlarımla ailemle yorgunluğumu gidermek olacak." ifadelerini kullandı.



