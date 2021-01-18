Trabzonspor'da Enzo Perez için geri sayım

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ilk bombayı patlatıyor. Bordo- Mavililer uzun süredir peşinde olduğu Enzo Perez'in transferini bitirme noktasına getirdi.



1.5 yıllık anlaşma sağlanan 34 yaşındaki Tangocu'nun kulübü River Plate ile tüm pürüzleri çözdüğü ve birkaç gün içinde Trabzon'a geleceği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Perez'in 1.5 yıllık imza atacağı, bonservis bedelininin olmadığı belirtildi.



Tecrübeli yıldız 26 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyerken 1 gol attı. Öte yandan Bordo-Mavili yönetim 10 numara ve forvet arayışlarını da sürdürüyor. Önümüzdeki hafta daha somut adımların atılması bekleniyor.



