Trabzonspor'a Edgar le müjdesi

Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Trabzonspor'un 26 yaşındaki stoperi Edgar le'nin MR'ı temiz çıktı.

Trabzonspor'a Edgar le müjdesi
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08 Ekim 2020 09:20
Trabzonspor'a, Edgar'dan iyi haber... Fırtına'nın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede Edgar Ie sakatlanarak oyunu terk etmişti.

Uzun süredir savunmada problemler yaşayan Karadeniz devi, tam nokta atışı bir isim bulmuşken yaşanan bu sakatlık caimayı endişelendirmişti. Ancak müjdeli haber geldi.

26 yaşındaki futbolcunun MR'ı temiz çıktı. Tedavi süreci iyi geçtiği öğrenilen Edgar'ın tüm sakatlığını atlattığı da gelen haberler arasında yer alıyor



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