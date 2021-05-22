Trabzonspor Yönetimi, forvet konusundaki arayışlarına geniş bir liste üzerinden devam ediyor.



Abdullah Avcı'nın çok istediği Cornelius için pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinin radarında, Tiquinho Soares, Mohamed Sherif gibi isimler var. Yunanistan medyasına göre Fırtına, Georgios Giakoumakis'le de yakından ilgileniyor. Sportime'ın haberinde, Trabzonspor'un Yunan yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Bu sezon Hollanda 1.Lig ekibi Venlo'da çıktığı 30 maçta 26 kez rakip fileleri havalandıran Giakoumakis, gol kralı oldu. Ancak Venlo kulübü küme düştüğü için yıldız forvetini satacak.



'5 milyon Euro' dediler



Söz konusu haberde Giakoumakis için 5 milyon Euro bonservis bedeli istendiği vurgulandı. Yunanistan Milli Takımı formasını da 6 kez terleten 26 yaşındaki ve 1.85 boyundaki santrfor, sezon başında Venlo'ya transfer olmuştu. Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulübün daha Yunan yıldızla ilgilendiği öne sürüldü.



Bakasetas da önermişti



Giakoumakis'in hem AEK'dan hem de Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Bakasetas, vatandaşını daha önce Trabzonspor Yönetimi'ne önermişti. Hollanda'da çok iyi bir sezonu geride bırakan 26 yaşındaki forvet, takımı küme düştüğü için ayrılık kararı aldı.



