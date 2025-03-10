Trabzonspor'un yeni hocasını açıkladı: Taraftar onu çok istiyor!

Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş, teknik direktörlük görevini bırakıyor.



Bugün yönetimle yaklaşık 4 saatlik bir görüşme yapan Şenol Güneş, saat 16:00'daki antrenmanda görevinin başında olmayacak. Bordo-mavili yönetimin Şenol Güneş'e sportif direktörlük teklifi yaptığı öne sürülüyor.



Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Radyo Spor'a açıkladı.



FATİH TEKKE İDDİALARI



Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor" ifadelerini kullandı.



EN SON ALANYASPOR'U ÇALIŞTIRDI



Fatih Tekke son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış ve 7 Kasım 2024 tarihinde Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.











