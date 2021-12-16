Trabzonspor'un üç maç hesabı: 'Kayıpsız geçersek...'

Çift haneli puan farkı Antalyaspor yenilgisi sonrası tek haneye düşen Trabzonspor, cumartesi sahasında lig üçüncüsü Hatayspor'u misafir edecek.



Bu maç en yakın takipçilerinden birini daha geçmenin yanı sıra bir şeyi daha gösterecek. O da; takımın en skorer (ligde 6 gol, 6 asist) isimlerinden biri olan ve Abdullah Avcı'nın en çok forma (ligde 15 maç) verdiği Anthony Nwakaeme'nin yokluğu. Başarılı teknik adam Hamsik ve Bakasetas gibi oyuncuların yokluğunu hissettirmeden ilerlerken şimdi ne yapacak?



DERS ÇALIŞIYOR



Nwakaeme sadece bir maçlık değil, ilk yarının sonuna kadar olan üç karşılaşmada (Hatay, Altay ve Başakşehir) olmayacak. Eğer Karadeniz ekibi, sürekli skor üreten yıldızının yokluğunda üç maçtan 9 puan çıkarırsa şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde edecek. Hem de bu süreçteki derbi haftasını da iyi değerlendirmiş olacak. O sebeple 'Nwakaeme'siz dersine çalışmaya başlayan Abdullah Avcı, bu süreci iyi geçirme düşüncesinde. Ayrıca kulübedeki isimleri de kazanma planı içerisinde.



İÇ SAHADA 5'TE 5 PLANI



Bordo mavililer iç sahadaki dört maçlık galibiyet serisine Hatayspor'u da eklemek istiyor. Fenerbahçe, Çaykur Rize, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarında fire vermeyen Trabzonspor, galip gelirse 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 5 maçlık seriye tekrar ulaşacak.



30 BİN BİLET SATILDI



Lider Trabzonspor'da taraftar, Hatay maçına büyük ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 30 bin bilet satıldı. Maç günü de tribünlerde 40 bin taraftarın olması ve takımlarına destek vermesi bekleniyor. Ki yönetim ve Abdullah Avcı iç sahadaki maçlarda taraftarın ilgisinden çok memnun.





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