Trabzonspor'un rakibinde hoca değişikliği

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör değişikliği yaşandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Dejan Stankovic'in istifası sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğuna Milos Milojevic'in getirildiği belirtildi.



Sırbistan ekibi, teknik direktör Milojevic'e yeni görevinde başarılar diledi.



İstifası sonrası açıklama yapan Stankovic, "Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdık. Kızılyıldız'a karşı büyük bir sevgi besliyorum. Bunu çok istiyorduk. Ancak olmadı. Görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.



Stankovic yönetimindeki Kızılyıldız, 3 Sırbistan Süper Lig ve 2 Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



Geçmiş yıllarda İzlanda'da Vikingur, Breidablik ve İsveç'te Mjällby, Hammarby takımlarının başında bulunan Sırp teknik direktör Milojevic ise son olarak bir başka İsveç ekibi Malmö'de görev yapmıştı.





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