Trabzonspor'un gençleri iz bıraktı

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya yenilerek ikinci olmasına rağmen, tüm Türkiye'nin desteğini kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un gençleri iz bıraktı
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29 Nisan 2025 15:26
Son güncelleme 29 Nisan 2025 15:35

Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona'ya mağlup olarak turnuvadan ikinci ayrılmasına karşın bütün Türkiye, gençleri bağrına bastı. 

Genç oyuncular maçın ardından sahada gözyaşı döküp, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor U19 Takımı'na taraflı-tarafsız her kesimden destek mesajları yayınlandı.

BİCAN'IN GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

88'inci dakikada, bordo-mavili takımın karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Bican Tibukoğlu gol sevincini yaşayamazken dakikalarca gözyaşı döktü. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen genç oyuncu karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte diğer arkadaşları gibi saha içinde büyük üzüntü yaşadı. Bican'ın attığı gol sonrası ekranlara yansıyan görüntüsü ise güne damga vurdu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de genç oyuncuların Barcelona'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamasını gazetelere farklı manşetlerle taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Türkiye'nin gururusunuz

Taka: Türkiye sizinle gurur duyuyor

Karadeniz: Gönüllerimizin şampiyonusunuz

Ekspres: Teşekkürler çocuklar

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