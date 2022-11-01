Trabzonspor'un Ferencvaros programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son haftasında Trabzonspor ile Macar ekibi Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Mısırlı futbolcu Trezeguet, saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



Ferencvaros da 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 19.00'da Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ve bir futbolcu basın toplantısına katılacak.





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