Trabzonspor, U19'da Fenerbahçe'yi eledi

U19 Ligi'nde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla yenerek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Trabzonspor, U19'da Fenerbahçe'yi eledi
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09 Temmuz 2021 22:04
Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, adını finale yazdırdı.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ikinci yarı final maçında, Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı.

Trabzonspor, 3. dakikada Muhammet Akpınar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Mustafa Köroğlu skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarısını bordo-mavili ekibin 2-0 önde tamamladığı maçta Fenerbahçe, 80. dakikada Kemal Bayrak'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, bu sonuçla finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Organizasyonda final maçı, 13 Temmuz'da saat 21:00'de oynanacak.






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