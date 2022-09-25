Trabzonspor'u bekleyen yoğun fikstür

Trabzonspor, milli ara sonrası yoğun bir tempoya girecek.Karadeniz ekibi, 13 günlük periyotta 4 maça çıkacak.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Kayserispor ve Monaco mücadelelerini üst üste deplasmanda oynayacak. Sonrasında 10 Ekim'deki Kasımpaşa maçı içeride olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. karşılaşma olan Monaco mücadelesi de Akyazı'da...
Abdullah Avcı, zorlu periyotta 4 maçlık seri yakalayıp, tam anlamıyla çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Kayserispor ve Monaco mücadelelerini üst üste deplasmanda oynayacak. Sonrasında 10 Ekim'deki Kasımpaşa maçı içeride olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. karşılaşma olan Monaco mücadelesi de Akyazı'da...
Abdullah Avcı, zorlu periyotta 4 maçlık seri yakalayıp, tam anlamıyla çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
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