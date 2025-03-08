Trabzonspor tribünlerinden Şenol Güneş'e tepki!

Trabzonspor tribünleri, Hatayspor golünün ardından, "Söylesene Şenol Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor tribünlerinden Şenol Güneş'e tepki!
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08 Mart 2025 20:58
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da tribünlerden Şenol Güneş'e tepki geldi.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında 22. dakikada Görkem Sağlam'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

Trabzonsporlu tribünler, bu golün ardından, "Söylesene Şenol Hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.


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