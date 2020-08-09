Trabzonspor, Stiven Plaza'yı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Real Valladolid'den Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralandığını KAP'a bildirdi.
İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(İki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.
İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(İki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;
2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."