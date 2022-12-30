Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Trabzonspor, Karagümrük'e karşı 'pas rekoru' kırdı ama farklı yenildi. Abdullah Avcı, "Şampiyonluğa oynayanlar topa en az yüzde 65 sahip olmalı!" demişti... Karagümrük karşısında yüzde 68 rakamı yakalanıp, 635 pas yapıldı ancak sonuç hüsran oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor rekor kırarak yenildi!
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30 Aralık 2022 12:17
Trabzonspor'da Fenerbahçe zaferinin ardından gelen Fatih Karagümrük yenilgisi keyifleri kaçırdı...

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ortaya çıkan istatistikler ise dikkat çekti.

Bordo-mavililer maçı yüzde 68'e 32 topa sahip olma istatistiği ile tamamlarken, attığı 740 pasın 635'inde isabet sağladı. Bu, bir Süper Lig maçında bu sezon ulaşılan en yüksek pas sayısı oldu. Ancak bu istatistiklere rağmen Fırtına sahadan 4-1'ik mağlubiyetle ayrıldı.

"YÜZDE 65 LAZIM" DEMİŞTİ

Bu durum Abdullah Avcı'nın sözlerini akıllara getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası arasındaki kampta yaptığı açıklamada, "Oyunu ve oyuncu profilini değiştireceğiz. Ancak hepsinden önemlisi bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımların topa en az yüzde 65 oranında sahip olması gerekiyor" demişti. 

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