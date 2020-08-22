Trabzonspor Osorio'nun peşinde

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi.



beIN Sports'un haberine göre; Bordo mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit Petersburg'da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.



Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio'nun stoper mevkiinin yanısıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor...



