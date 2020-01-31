Trabzonspor, Novak'ta geri adım atmıyor

Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Filip Novak ile görüşmeler devam ediyor.

Haber; Akşam
Trabzonspor, Novak'ta geri adım atmıyor
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31 Ocak 2020 13:40
Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi sona eren Filip Novak'la görüşmeler devam ediyor. Çek oyuncuyla her konuda anlaşan yönetim, yüksek komisyon isteyen menajeriyle el sıkışmanın yollarını arıyor.

Novak'ın menajeri, koz olarak oyuncusunu başta İstanbul ekipleri olmak üzere birçok takıma önerirken Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları yüksek komisyon ödemeyi reddediyor.

Yönetim, en kısa zamanda bu problemi çözmek ve tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemeyi hedefliyor.

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