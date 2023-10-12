Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı

🔥🔥9 TEKNİK ADAM GİTTİ!

🤔SIRADA SENCE KİM VAR🤔



🔸Süper Lig'de 8 hafta sonrasında 9 teknik adam görevinden ayrıldı.



❌ Emre Belözoğlu - Başakşehir

❌ Erdal Güneş - Gaziantep FK

❌ Çağdaş Atan - Kayserispor

❌ Fatih Tekke - İstanbulspor

❌ Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

❌… pic.twitter.com/LGYaSLA9AG



— Sporx (@sporx) October 12, 2023

geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana takımı çalıştıranile yolların ayrıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;Trabzonspor, yapılan anlaşma gereğince Hırvat teknik adama sözleşme feshinin karşılığında 1.6 milyon euro ödeme gerçekleştirecek.Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre teknik direktörlük koltuğu için arayışa girmişti. Uzun uğraşlar sonucunda listede anlaşma sağlanan isim ise 18 Nisan 2023 tarihinde Nenad Bjelica olmuştu. Bjelica, Bordo-Mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda 1.5 puan ortalaması yakaladı.