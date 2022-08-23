Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2-1 yenildiği Kopenhag'ı konuk edecek bordo-mavililer, rakibini eleyerek gruplara kalmayı hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde
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23 Ağustos 2022 15:39
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

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