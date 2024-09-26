Trabzonspor - Konyaspor maçının gözlemcisi değişti!

TFF, Trabzonspor - Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak olan Cem Papila'nın özel durumu sebebiyle görev yapamayacağını ve yerine Hasan Serdar Çakıroğlu'nun görevlendirildiğini açıkladı.

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Trabzonspor - Konyaspor maçının gözlemcisi değişti!
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26 Eylül 2024 16:14
TFF, Trabzonspor - Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak olan Cem Papila'nın özel durumu sebebiyle görev yapamayacağını ve yerine Hasan Serdar Çakıroğlu'nun görevlendirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "29 Eylül Pazar günü Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak olan Cem Papila'nın sonradan gelişen özel bir durumu nedeniyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Hasan Serdar Çakıroğlu görevlendirilmiştir."

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