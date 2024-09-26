Trabzonspor - Konyaspor maçının gözlemcisi değişti!

TFF, Trabzonspor - Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak olan Cem Papila'nın özel durumu sebebiyle görev yapamayacağını ve yerine Hasan Serdar Çakıroğlu'nun görevlendirildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "29 Eylül Pazar günü Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak olan Cem Papila'nın sonradan gelişen özel bir durumu nedeniyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Hasan Serdar Çakıroğlu görevlendirilmiştir."
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "29 Eylül Pazar günü Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak olan Cem Papila'nın sonradan gelişen özel bir durumu nedeniyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Hasan Serdar Çakıroğlu görevlendirilmiştir."