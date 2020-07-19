Trabzonspor - Konyaspor: İlk 11'ler

Trabzonspor XI: Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Konyaspor XI: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. 14. sıradaki Konyaspor'un ise 33 puanı bulunuyor.Trabzonspor'da karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Konyaspor'da cezalı Miya ile sakatlıkları bulunan Volkan Fındıklı, Hurtado ve Guilherme mücadelede forma giyemeyecek.Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 19 Temmuz günü Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak.İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.