Trabzonspor ile Slovacko yenişemedi

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Slovacko ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor ile Slovacko yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2022 20:53
Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlıklar kapsamında Slovacko ile karşı karşıya geldi. Nacionalni Nogometni Center Brdo Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. 

Slovacko'nun gollerini 17 ve 27. dakikalarda Daniel Holzer kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren goller ise 43 ve 65. dakikalarda Jean Evrard Kouassi'den geldi. 

Trabzonspor, bu karşılaşma ile birlikte Slovenya kamp etabını tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ