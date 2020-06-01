Sezon başında herkesi ters köşe yapıp Daniel Sturridge'yi kadrosuna katan Trabzonspor için bu keziddiası geldi.Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki on numaranın bordomavili ekibin de radarında olduğu ileri sürüldü.Altyı yıldır Kırmızılar'da oynayan Lallana bu sezon 1 gol+1 asist üretti.