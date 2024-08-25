Trabzonspor - Gallen maçının biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor-St. Gallen maçının biletleri pazartesi günü satışa çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Gallen maçının biletleri satışa çıkıyor
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25 Ağustos 2024 14:35
Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın biletleri pazartesi satışa sunulacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin pazartesi saat 11.00'den itibaren satışa çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, maçın biletlerinin 350 ile 4 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı kaydedildi.

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