Trabzonspor, finalde Barcelona'ya kaybetti!

UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Trabzonspor U19 Takımı, Barcelona U19'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, finalde Barcelona'ya kaybetti!
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28 Nisan 2025 20:52
UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona U19 ile karşılaştı. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan maçtan Trabzonspor, 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Barcelona, Trabzonspor karşısında 11. dakikada Ibrahim Diarra ile öne geçti. Katalan temsilcisi, 18. dakikada Andres Cuenca Cejudo ile 2-0'ı buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Barcelona, 57. dakikada Hugo Alba ile skoru 3-0 yaptı. Barcelona'da ilk golü atan Diarra, 68. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve durum 4-0 oldu.

Trabzonspor, 88. dakikada Bican Tibukoğlu'nun attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Bican, golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor karşısında maçı kazanan Barcelona, bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.



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