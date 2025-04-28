UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona U19 ile karşılaştı. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan maçtan Trabzonspor, 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Barcelona, Trabzonspor karşısında 11. dakikada Ibrahim Diarra ile öne geçti. Katalan temsilcisi, 18. dakikada Andres Cuenca Cejudo ile 2-0'ı buldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Barcelona, 57. dakikada Hugo Alba ile skoru 3-0 yaptı. Barcelona'da ilk golü atan Diarra, 68. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve durum 4-0 oldu.
Trabzonspor, 88. dakikada Bican Tibukoğlu'nun attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Bican, golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor karşısında maçı kazanan Barcelona, bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.
Barcelona, Trabzonspor karşısında 11. dakikada Ibrahim Diarra ile öne geçti. Katalan temsilcisi, 18. dakikada Andres Cuenca Cejudo ile 2-0'ı buldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Barcelona, 57. dakikada Hugo Alba ile skoru 3-0 yaptı. Barcelona'da ilk golü atan Diarra, 68. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve durum 4-0 oldu.
Trabzonspor, 88. dakikada Bican Tibukoğlu'nun attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Bican, golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor karşısında maçı kazanan Barcelona, bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.
Barcelona, Trabzonspor karşısında öne geçti. pic.twitter.com/I2tfcCuRML
— Sporxtv (@sporxtv) April 28, 2025
Barcelona'nın Trabzonspor karşısında bulduğu ikinci gol pic.twitter.com/9ymhEP9vLi
— Sporxtv (@sporxtv) April 28, 2025
Barcelona, Hugo Alba skoru 3-0 yaptı. pic.twitter.com/ZFxYeBFM3H
— Sporxtv (@sporxtv) April 28, 2025
Barcelona, Ibrahim Diarra ile Trabzonspor karşısında 4. golü buldu. pic.twitter.com/5osjrW8ui3
— Sporxtv (@sporxtv) April 28, 2025
Temsilcimiz Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu golünü attı, gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/LTKgHccSHv
— Sporx (@sporx) April 28, 2025