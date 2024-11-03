Trabzonspor - Fenerbahçe öncesi gözler kalecilerde!

Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspur'un ayakta kalmasında maç başına 4.2 kurtarış yapan Uğurcan Çakır'ın etkisi büyük. 9 müsabakanın 6'sında gol yemeyen Dominik Livakovic de Fenerbahçe'nin güven sigortası.

Haber; Sabah
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Trabzonspor - Fenerbahçe öncesi gözler kalecilerde!
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03 Kasım 2024 11:04
Ligde haftanın karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken gözler deneyimli kalecilerde olacak.

Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır kariyer sezonunu geçirirken sarı-lacivertlilerde ise Dominik Livakovic formunun zirvesinde. İşte detaylar:

UĞURCAN AYAKTA TUTUYOR

Trabzonspor'da Uğurcan, performansıyla takımını ayakta tutan isim olarak öne çıkıyor. Prime dönemini yaşayan milli file bekçisi, isabet eden 44 şutun 38'sine izin vermeyip %86'lık kurtarma değeri yakaladı. Maç başına 4.2 kurtarışla ligin en iyisi olurken rakibin kullandığı 2 penaltının da 1'ine 'dur' dedi. 4 defa kaleyi gole kapatan Uğurcan, 9 maçta 8 gol gördü. Ceza sahası dışından 18 şut kurtarış yaparken ağlarını 1 kez düşürdü.

LIVAKOVIC CEZA SAHASI DIŞINDAN GOL YEMEDİ

Fenerbahçe'nin zirve yarışı vermesinde Livakovic'in katkısı tartışılmaz. 23 şutta 17 kurtarışa imza atan 29 yaşındaki eldiven, %74'lük karneye sahip olurken maç başına da 1.9'luk değer yakaladı. 9 karşılaşmada filelerini 7 defa düşüren Hırvat yıldız, 6 maçı gol yemeden bitirerek bu alanda zirveyi domine etti. Kalesindeki tüm golleri ceza sahası içinden görürken dışarıdan 6'da 6 ile başarılı bir iş çıkardı.

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