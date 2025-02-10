Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor evinde Arda Turan'ın ekibi ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti.
Eyüpspor'da Mame Thiam, maçın 7. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor 39 puanda kalırken, iç sahadaki galibiyet serisi 4 maça yükselen Trabzonspor 29 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Bellona Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda kart cezalı oyunculardan Mendy'in yokluğunda Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç, forma giydi.
Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesine çektiği yeni transfer Sikan'ın yerine Nwakaeme'ye, Ozan Tufan'ın yerine de Zubkov'u tercih etti.
ZUBKOV VE MUSTAFA İLK 11'DE
Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi.
Trabzonspor'da transferi iki gün önce açıklanan Mustafa Eskihellaç da Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de görev aldı.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk ile Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park'ta geniş boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.
UĞURCAN'DAN PENALTIYA İZİN YOK
Trabzonspor - Eyüpspor maçının 5. dakikasında Eyüpspor penaltı kazandı.
Eyüpspor'un 3. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza'nın Ruben Vezo'ya yaptığı müdahale müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR tarafından potansiyel penaltı için VAR monitörüne davet edildi.
Pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret eden Türkmen, Banza'ya ise herhangi bir kart göstermedi.
Topun başına geçen Mame Thiam'ın 7. dakikada yaptığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır köşeyi doğru tahmin etti ve penaltı atışını kurtardı.
Maçın 59. dakikasında Trabzonspor, John Lundstram ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan Nwakaeme'nin ceza sahasına çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Lundstram, takımını 1-0 öne geçirdi.
EMRE MOR DİREKLERİ SALLADI
Maçın 67. dakikasında Eyüpspor gole çok yaklaştı. Kaleye yaklaşık 30 metreden şutunu çıkaran Emre Mor'un vuruşu iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Robin Yalçın'ın pasında ceza alanı içinde Tayfur Bingöl'ün kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Uğurcan'ın ayaklarından döndü.
6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.
32. dakikada Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.
33. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Visca'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu üsten kornere çeldi.
45+2. dakikada Zubkov'un sağdan pasında, ceza alanı içinde Visca, uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.
Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti.
Eyüpspor'da Mame Thiam, maçın 7. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor 39 puanda kalırken, iç sahadaki galibiyet serisi 4 maça yükselen Trabzonspor 29 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Bellona Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda kart cezalı oyunculardan Mendy'in yokluğunda Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç, forma giydi.
Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesine çektiği yeni transfer Sikan'ın yerine Nwakaeme'ye, Ozan Tufan'ın yerine de Zubkov'u tercih etti.
ZUBKOV VE MUSTAFA İLK 11'DE
Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi.
Trabzonspor'da transferi iki gün önce açıklanan Mustafa Eskihellaç da Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de görev aldı.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk ile Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park'ta geniş boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.
UĞURCAN'DAN PENALTIYA İZİN YOK
Trabzonspor - Eyüpspor maçının 5. dakikasında Eyüpspor penaltı kazandı.
Eyüpspor'un 3. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza'nın Ruben Vezo'ya yaptığı müdahale müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR tarafından potansiyel penaltı için VAR monitörüne davet edildi.
Pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret eden Türkmen, Banza'ya ise herhangi bir kart göstermedi.
Topun başına geçen Mame Thiam'ın 7. dakikada yaptığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır köşeyi doğru tahmin etti ve penaltı atışını kurtardı.
LUNDSTRAM SAHNEDE
❌Uğurcan Çakır, Mame Thiam'ın penaltı atışını kurtardı.pic.twitter.com/3TJZnbCus2
— Sporxtv (@sporxtv) February 10, 2025
Maçın 59. dakikasında Trabzonspor, John Lundstram ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan Nwakaeme'nin ceza sahasına çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Lundstram, takımını 1-0 öne geçirdi.
EMRE MOR DİREKLERİ SALLADI
Maçın 67. dakikasında Eyüpspor gole çok yaklaştı. Kaleye yaklaşık 30 metreden şutunu çıkaran Emre Mor'un vuruşu iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Emre Mor direkleri salladı!pic.twitter.com/CxyA3ZJpLE
— Sporxtv (@sporxtv) February 10, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Robin Yalçın'ın pasında ceza alanı içinde Tayfur Bingöl'ün kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Uğurcan'ın ayaklarından döndü.
6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.
32. dakikada Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.
33. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Visca'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu üsten kornere çeldi.
45+2. dakikada Zubkov'un sağdan pasında, ceza alanı içinde Visca, uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.
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