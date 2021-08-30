Trabzonspor'dan sürpriz: Emre Akbaba

Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sürpriz: Emre Akbaba
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30 Ağustos 2021 19:42
Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek.

Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

 


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